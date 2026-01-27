Alice D'Amato (ginnasta, 'dreamer' Pan Di Stelle) "Importante far capire ai bambini che i sogni si possono avverare"

Presentazione dell'edizione 2026 del progetto 'Sogna e credici fino alle stelle, al planetario INFINI.TO di Pino Torinese "Per inseguire i miei sogni ho fatto sacrifici, ho lasciato la mia città quando avevo dieci anni. Ma ho saputo non perdere mai di vista l'obiettivo - così Alice D'Amato, ginnasta oro olimpico a Parigi 2024 e 'dreamer' dell'edizione 2026 del progetto - Poter trasmettere questo messaggio ai bambini mi fa sentire un punto di riferimento per far sì che possano esaudire i loro sogni".