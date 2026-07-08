Ambiente: Castelli (Fdi), 'Nei territori dell'Appennino sicurezza e prevenzione garantiscono il diritto a restare'

"Sicurezza del territorio è un tema fondamentale, in particolare nel Centro Italia: il 66% del territorio degli Appennini è montano o alto-collinare. La gestione idraulica e la prevenzione del rischio sono decisive per contrastare lo spopolamento; Il diritto a restare significa garantire sicurezza ai cittadini e ai territori." Lo ha detto Guido Castelli, commissionario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, durante l'incontro "Pai distrettuali Aubac. Prevenzione, salvaguardie e attuazione", presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.