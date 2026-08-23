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Terremoto in Giappone, scossa 5,9 nella regione di Tokyo: oltre 30 feriti

Escluso il rischio tsunami, al momento non si segnalano anomalie negli impianti nucleari. Attivati i sistemi di allerta nazionali che comprendono annunci pubblici, sirene per le strade, avvisi sugli smartphone

Sismografo - 123RF
Sismografo - 123RF
23 agosto 2026 | 07.32
Stefania Marignetti
LETTURA: 1 minuti

Un terremoto di magnitudo 5,9 sulla scala Richter ha colpito oggi il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe; si registrano diversi feriti e disagi ad alcuni servizi ferroviari. L'Agenzia meteorologica giapponese (Jma) ha escluso il rischio di tsunami. Sono almeno 37 le persone ferite. Attivati i sistemi di allerta nazionali che comprendono annunci pubblici, sirene per le strade, avvisi sugli smartphone dei cittadini nelle zone interessate.

La scossa si è verificata intorno alle 2.00 di domenica (ora locale) nella parte meridionale della prefettura di Ibaraki, a una profondità di circa 68 chilometri. Il sisma ha raggiunto un'intensità massima di '5-inferiore' sulla scala sismica giapponese – che varia da 0 a 7 – in diverse località delle prefetture di Ibaraki, Saitama e Chiba, nonché in alcuni quartieri di Tokyo. Un'intensità massima di '5-debole' è stata registrata anche in alcune aree di Saitama e Chiba. A Tokyo, il distretto di Adachi ha rilevato lo stesso livello, mentre l'intensità delle scosse è risultata inferiore in altre zone della capitale.

Le autorità hanno dichiarato che, al momento, non sono state rilevate anomalie negli impianti nucleari della zona. I gestori della centrale Tokai n. 2 a Ibaraki, così come quelli degli impianti Fukushima Daiichi e Fukushima Daini nel nord-est del Paese, non hanno segnalato incidenti legati al terremoto. Il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha riferito che il governo ha attivato meccanismi di coordinamento per valutare i potenziali danni e diffondere informazioni alla popolazione.

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terremoto Giappone Tokyo sisma tsunami impianti nucleari
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