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Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio

Il numero 1 del tennis mondiale chiude l'annata per i problemi al ginocchio

06 ottobre 2026 | 09.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho bisogno di cure per il ginocchio. La stagione 2026 è finita". Jannik Sinner annuncia che la sua annata è conclusa. L'azzurro, numero 1 del tennis mondiale, ufficializza l'ulteriore stop con un video di 42 secondi in inglese sul proprio profilo Instagram. "Ciao a tutti, volevo darvi un aggiornamento. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di cure al ginocchio e questo vuole dire che la stagione 2026 è definitivamente finita", le parole del 25enne altoatesino, inquadrato in primissimo piano. Voce bassa, espressione seria. Solo sul finale, un sorriso abbozzato prima del saluto: "Ciao ciao".

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jannik sinner sinner oggi sinner ginocchio sinner
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