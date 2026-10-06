"Ho bisogno di cure per il ginocchio. La stagione 2026 è finita". Jannik Sinner annuncia che la sua annata è conclusa. L'azzurro, numero 1 del tennis mondiale, ufficializza l'ulteriore stop con un video di 42 secondi in inglese sul proprio profilo Instagram. "Ciao a tutti, volevo darvi un aggiornamento. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di cure al ginocchio e questo vuole dire che la stagione 2026 è definitivamente finita", le parole del 25enne altoatesino, inquadrato in primissimo piano. Voce bassa, espressione seria. Solo sul finale, un sorriso abbozzato prima del saluto: "Ciao ciao".