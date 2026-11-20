Scontri a Bologna e tensioni a Roma. Nel capoluogo emiliano i reparti anti-sommossa di polizia e carabinieri hanno respinto con cariche di alleggerimento i collettivi che tentavano di raggiungere la sede di Confindustria. Nella Capitale ci sono stati diversi momenti di tensione. Il corteo diretto verso il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato temporaneamente bloccato da un gruppo di incappucciati con felpe e passamontagna neri che ha trascinato dei cassonetti in strada intimando di non effettuare riprese. Dopo un diverbio con gli stessi manifestanti, contrari a tali gesti, gli incappucciati si sono dileguati e la marcia è proseguita pacificamente (Guarda il video con gli incappucciati). Un altro momento di tensione sempre all'altezza del ministero dell'Istruzione in viale Trastevere con lancio di bottiglie contro le forze dell'ordine che si sono protette con gli scudi. Un gruppo di manifestanti ha divelto anche un segnale stradale.