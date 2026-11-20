Nadir Rossi, l'ex infermiere 35enne accusato di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara di 32 anni con iniezioni di insulina nella loro casa di Bussolengo, si è suicidato oggi nel carcere di Montorio a Verona.

L’uomo stamattina è stato trovato nella sua cella in stato di incoscienza dagli agenti della Polizia penitenziaria e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Trasportato d'urgenza in ospedale, nonostante ulteriori tentativi, i medici hanno dichiarato il decesso dell’uomo per morte cerebrale.

Ieri il Tribunale del Riesame aveva rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi legali. Rossi era accusato di omicidio e tentato omicidio aggravato, distruzione e soppressione di cadavere, truffa assicurativa e peculato.