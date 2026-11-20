Il Tribunale del Riesame gli aveva negato la scarcerazione
Nadir Rossi, l'ex infermiere 35enne accusato di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara di 32 anni con iniezioni di insulina nella loro casa di Bussolengo, si è suicidato oggi nel carcere di Montorio a Verona.
L’uomo stamattina è stato trovato nella sua cella in stato di incoscienza dagli agenti della Polizia penitenziaria e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Trasportato d'urgenza in ospedale, nonostante ulteriori tentativi, i medici hanno dichiarato il decesso dell’uomo per morte cerebrale.
Ieri il Tribunale del Riesame aveva rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi legali. Rossi era accusato di omicidio e tentato omicidio aggravato, distruzione e soppressione di cadavere, truffa assicurativa e peculato.