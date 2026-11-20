A Roma al corteo principale della Cgil il segretario generale Maurizio Landini con Elly Schlein e Giuseppe Conte. “Dai primi numeri che ci arrivano siamo ampiamente più di un milione”, dice Landini prendendo la parola per il comizio finale in via dei Fori. C'è stato un primo momento di tensione e, poi, gli scontri. Il corteo diretto verso il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato temporaneamente bloccato da un gruppo di incappucciati con felpe e passamontagna neri che ha trascinato dei cassonetti in strada intimando di non effettuare riprese. Dopo un diverbio con gli stessi manifestanti, contrari a tali gesti, gli incappucciati si sono dileguati e la marcia è proseguita pacificamente (Guarda il video con gli incappucciati). Gli scontri ci sono stati sempre all'altezza del ministero dell'Istruzione in viale Trastevere con lancio di bottiglie contro le forze dell'ordine che si sono protette con gli scudi. Un gruppo di manifestanti ha divelto anche un segnale stradale.