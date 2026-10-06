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'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video

06 ottobre 2026 | 11.36
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Pietro Sermonti, Francesco Montanari, Matteo Martari e Maurizio Lastrico tornano su Netflix con la seconda stagione di 'Maschi Veri'. Maschi si nasce, uomini si diventa: è da qui che ripartono i nuovi episodi, disponibili dal 7 ottobre, e che ritrovano i protagonisti convinti di essersi ormai liberati della mascolinità tossica ma ancora alle prese con relazioni, sentimenti e nuovi equilibri. "Continuiamo a reiterare il modello di un uomo che, per essere uomo, deve bastare a sé stesso", dicono gli attori nell'intervista all'Adnkronos.

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maschi veri 2 netflix italia Maurizio Lastrico pietro sermonti matteo martari
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