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Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante

06 ottobre 2026 | 10.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C'è chi urla, chi non riesce a sciogliere l'abbraccio e chi resta senza parole. Hanno fatto il giro del mondo le reazioni di Sophie (10 anni), Emma (13 anni) e Hudson (16) all'incredibile notizia ricevuta dal proprio papà, Karl Deisseroth: "Ho vinto il premio Nobel". Il video è stato pubblicato dall'università di Stanford, dove Deisseroth insegna Bioingegneria e di Psichiatria e Scienze comportamentali. Il professore, che compirà 55 anni a novembre, è tra i più giovani scienziati premiati finora con il Nobel per la Medicina.

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Karl Deisseroth nobel medicina Karl Deisseroth nobel annuncio video
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