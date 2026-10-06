C'è chi urla, chi non riesce a sciogliere l'abbraccio e chi resta senza parole. Hanno fatto il giro del mondo le reazioni di Sophie (10 anni), Emma (13 anni) e Hudson (16) all'incredibile notizia ricevuta dal proprio papà, Karl Deisseroth: "Ho vinto il premio Nobel". Il video è stato pubblicato dall'università di Stanford, dove Deisseroth insegna Bioingegneria e di Psichiatria e Scienze comportamentali. Il professore, che compirà 55 anni a novembre, è tra i più giovani scienziati premiati finora con il Nobel per la Medicina.