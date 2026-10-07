E' stato travolto lunedì sera nel quartiere Gianicolense. Il guidatore sarebbe scappato senza prestare soccorso

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, ancora in prognosi riservata, Davide Iacopini, l'attore 42enne che ha recitato in Diaz e Suburra, investito lunedì sera, intorno alle 23, mentre si trovava sul monopattino in via Barrilli, nel quartiere Gianicolense.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti della Polizia Locale, sarebbe stato travolto da una minicar nera, poi, fuggita senza prestare soccorso.