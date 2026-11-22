Luci a San Siro per il Milan. Oggi, domenica 22 novembre, i rossoneri affrontano il Frosinone - in diretta tv e streaming - nella 12esima giornata di Serie A. Nell'ultima giornata di campionato, prima della sosta per le Nazionali, la squadra di Amorim aveva battuto il Genoa 2-1 a Marassi, mentre quella di Alvini era caduta a Cagliari 1-0.