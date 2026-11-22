La Juventus riparte a forza 4. All'Allianz Stadium, i bianconeri vincono 4-0 contro il Venezia e ricominciano con un successo in Serie A oggi, domenica 22 novembre. Dopo un primo tempo più complicato del previsto, la squadra di Spalletti liquida la pratica nella ripresa con le reti di Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani. Un successo che proietta al sesto posto in classifica a 21 punti (in attesa di Milan-Frosinone).

Juve-Venezia 4-0

Il copione del primo tempo è lineare. La Juve comanda nel possesso e i lagunari chiudono gli spazi, cercando di pungere in contropiede. I bianconeri faticano a far male e il risultato racconta occasioni da gol prossime allo zero: si va all'intervallo senza reti, tra i fischi dello Stadium.

Nella ripresa, Spalletti dà la svolta con i cambi e manda subito in campo Sarr e Woltemade al posto di Douglas Luiz e Alajbegovic. La mossa è giusta, dà vivacità alla manovra e in una manciata di minuti è proprio Woltemade a sbloccarla: il centravanti tedesco è il più lesto in area dopo una serie di rimpalli sulla conclusione di McKennie e fa 1-0 al 53'. Sei minuti dopo, l'attaccante è ancora protagonista con l'appoggio per il sinistro vincente di Koopmeiners, che vale il raddoppio. A questo punto, il Venezia si scioglie e la Juve ha gioco facile: al 65', Zhegrova crossa in mezzo e sul secondo palo spunta Cabal, che di testa firma il tris. Al 70', il sigillo alla partita è di Kolo Muani su calcio di rigore. Dopo i fischi, finisce con un poker: Spalletti ha qualche motivo per sorridere.

Nella tredicesima giornata di campionato, il Venezia ospiterà il Bologna venerdì 27 novembre alle 20:45. Domenica 29 novembre, alle 20:45, la Juve affronterà invece il Como di Fabregas al Sinigaglia.