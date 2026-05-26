Amministrative: Anguillara Sabazia, Pizzigallo rieletto sindaco con il 63,19% dei voti

Angelo Pizzigallo è stato rieletto sindaco di Anguillara Sabazia (Roma). Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 63,19% dei voti e 6.023 preferenze, battendo nettamente il candidato del centrosinistra Alberto Civica, che si è fermato al 35,56%. La terza candidata Sandra Germogli, sostenuta da una lista civica, ha avuto l'1,25% dei voti. Gli elettori del paese sulle rive del Lago di Bracciano, sconvolto nei mesi scorsi dal femminicidio di Federica Torzullo, hanno così voluto fare una scelta di continuità e confermare a grande maggioranza il primo cittadino uscente del caratteristico borgo alle porte di Roma.