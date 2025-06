Il fatto è accaduto nel pomeriggio. In corso accertamenti per chiarire i contorni della vicenda. Tra le ipotesi quella di un litigio di coppia

Un uomo e una donna sono precipitati oggi, giovedì 5 giugno, dalla terrazza di una casa colonica ad Ambra, località del comune di Bucine, in provincia di Arezzo.

Prima sarebbe caduta lei dalla terrazza, poi il compagno. La tragedia dai contorni ancora oscuri è accaduta nel tardo pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Al momento non si conoscono le conseguenze della caduta, pare dal primo piano. I due, nonostante le lesioni, sono entrambi in vita, e trasportati in ospedale. Tra le ipotesi, da verificare, quella di un litigio di coppia. I due, italiani sui 50 anni non sono originari del posto.