Valter Lavitola ha lasciato la città giudiziaria di piazzale Clodio dopo due ore dal suo arrivo da un'uscita secondaria a bordo di un taxi accompagnato dai suoi difensori. Nè Lavitola nè i suoi avvocati hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, era stato convocato dai pm capitolini e l'atto istruttorio si è tenuto nella stanza del procuratore Francesco Lo Voi.