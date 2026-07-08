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Attentato Ranucci, Lavitola lascia procura Roma dopo due ore da uscita secondaria - Video

08 luglio 2026 | 18.25
Redazione Adnkronos
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Valter Lavitola ha lasciato la città giudiziaria di piazzale Clodio dopo due ore dal suo arrivo da un'uscita secondaria a bordo di un taxi accompagnato dai suoi difensori. Nè Lavitola nè i suoi avvocati hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, era stato convocato dai pm capitolini e l'atto istruttorio si è tenuto nella stanza del procuratore Francesco Lo Voi.

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attentato ranucci Valter Lavitola ranucci lavitola
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