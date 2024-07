Una bambina di tre anni è morta dopo che l'auto su cui viaggiava con la famiglia si è schiantata contro un muro a Villabate, alle porte di Palermo. Dagli accertamenti è emerso che il padre, di 40 anni, guidava con la patente ritirata e il tasso alcolemico superiore al limite. L'auto era, inoltre, priva di assicurazione.

Nell'incidente in cui ha perso la vita la piccola, nonostante la corsa in ospedale, sono rimasti illesi il fratellino e la madre. Per l'uomo si profila l'accusa di omicidio stradale aggravato. Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri di Misilmeri.