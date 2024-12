Quattro morti in poche ore in Puglia in due diversi incidenti avvenuti tra domenica e lunedì. Due persone sono morte sulla strada provinciale Foggia-San Severo. La vettura, una Mercedes, a bordo della quale viaggiavano le due vittime, è uscita fuori strada autonomamente e ha finito la sua corsa contro un albero. Le vittime sono un cittadino marocchino di 46 anni e un'altra persona, forse connazionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre che l'ambulanza del 118.

Due giovani, un ragazzo di 25 e una ragazza di 24 anni, sono deceduti in un incidente avvenuto nella notte sulla strada statale 7 Appia in territorio di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. La loro vettura è andata a sbattere contro un guard rail. Il giovane alla guida è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. L'incidente è avvenuto verso le 3,40, la vettura procedeva in direzione Brindisi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I due giovani erano originari di Francavilla e Latiano.

Domenica un altro incidente si era verificato sulla Cellino San Marco (Brindisi) - Squinzano (Lecce), nelle campagne di Squinzano. Tre i feriti non gravi, nonostante la vettura si sia capovolta. Anche in quel caso si è trattato di un incidente 'autonomo'.