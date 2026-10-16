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Banda della minicar a Roma, la procura dei Minori apre fascicolo: gli interrogatori fissati il 20 ottobre

I due ragazzi, di 16 e 17 anni, sono accusati delle aggressioni avvenute nella Capitale tra il 4 e 5 ottobre tra cui quella all'attore Davide Iacopini

Da destra: l'attore Davide Iacopini e la minicar sequestrata
Da destra: l'attore Davide Iacopini e la minicar sequestrata
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16 ottobre 2026 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La procura per i Minorenni, dopo aver ricevuto gli atti dalla procura di Roma, ha aperto un fascicolo nei confronti dei due ragazzi accusati delle aggressioni avvenute tra il 4 e 5 ottobre in minicar a Roma, fra cui quella all’attore Davide Iacopini (che resta in prognosi riservata). I reati per cui si procede sono di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso.

La procura guidata dalla procuratrice Giovanna Lebboroni ha fissato gli interrogatori per i due giovani per il 20 ottobre. Gli autori, rei confessi, di sedici e diciassette anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell'Arma e della polizia locale, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Ambrogio Cassiani, e denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni.

Una volta ricevuti gli atti, la procura minorile, dopo l’apertura del fascicolo, potrebbe decidere di disporre eventuali misure cautelari o chiedere di condurre ulteriori accertamenti.

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