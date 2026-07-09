circle x black
Cerca nel sito
 

Bartoli (Lega del Filo d’Oro): "Nel 2025 assistite oltre 1400 persone"

"Cresce la rete dei servizi con nuove sedi sul territorio nazionale"

Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro - (Foto Adnkronos)
Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro - (Foto Adnkronos)
09 luglio 2026 | 14.18
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

“Il Bilancio Sociale 2025 rappresenta ancora una volta uno strumento essenziale di comunicazione per poter rappresentare quanto la Lega del Filo d'Oro ha fatto nel corso dell'ultimo anno, grazie ad un impegno incredibile da parte del personale, dei volontari, delle stesse famiglie e dei sostenitori. L'anno che si è concluso ci ha consentito di raggiungere, con modalità diverse, ben 1405 persone, da bambini di pochi mesi, fino ad arrivare anche ad alcuni anziani”.

Sono le parole di Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, in occasione della presentazione del Bilancio Sociale 2025, tenutosi all’Università degli Studi di Milano.

“Ciò significa che la popolazione raggiunta è cresciuta, grazie anche all’accrescimento dei servizi della Lega del Filo d'Oro. Infatti, nel corso dello scorso anno, abbiamo aperto una nuova sede a Rende, in provincia di Cosenza - spiega Bartoli - e da poche settimane è attiva quella di Nuoro, in Sardegna, per un totale di 13 regioni raggiunte. La Lega del Filo d'Oro è impegnata a potenziare ed allargare i propri servizi, grazie anche alla grande generosità espressa dai sostenitori”.

“Il bilancio sociale rappresenta anche il punto di partenza per gli obiettivi futuri, orientati ad un potenziamento della rete dei servizi, per avvicinarci ulteriormente a famiglie e utenti; a uno sviluppo ulteriore dell'attività scientifica, dell'utilizzo delle tecnologie assistive fino agli interventi che facilitano l'autonomia e la partecipazione attiva della persona sordocieca e con pluridisabilità. Si tratta di un impegno che la Lega del Filo d'Oro si assume anche di fronte a istituzioni e sostenitori”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
disabilità lega filo d'oro bilancio sociale
Vedi anche
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video
Meloni su Trump: "Non mi pento di nulla e non cambio idea sulla strategia" - Video
News to go
Trasporto aereo: attivato Garante prezzi per aumento anomalo biglietti
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza