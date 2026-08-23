circle x black
Cerca nel sito
 

Prima il maltempo, poi la calda rimonta dell'anticiclone: nuova fiammata sull'Italia

Le previsioni meteo degli esperti, le tendenze per i prossimi giorni. Che tempo farà fino a martedì 25 agosto

Caldo - Afp
Caldo - Afp
23 agosto 2026 | 09.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prima il maltempo, poi la rimonta dell'anticiclone subtropicale con caldo di nuovo in aumento. Ma se al Nord i valori saranno in linea con il periodo, al Centro Sud la fiammata si farà sentire. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, domenica 23 agosto, e per i giorni a venire.

Maltempo (temporaneo) sull'Italia, poi torna l'anticiclone

Dopo la fase di intenso maltempo degli ultimi giorni che ha colpito in particolar modo le regioni del Nord, le condizioni meteorologiche sono previste in deciso miglioramento già dalla giornata di oggi. La prossima settimana invece si preannuncia molto dinamica: dapprima il passaggio di una veloce perturbazione, poi spazio alla rimonta dell’anticiclone subtropicale.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il deciso miglioramento del tempo previsto per domenica 23 agosto. Oltre ad una maggior stabilità atmosferica con tanto sole da Nord a Sud anche le temperature sono previste in aumento: sulle regioni settentrionali ci aspettiamo valori in linea con il periodo con circa 28-29°C nelle principali città; più caldo invece al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori dove toccheremo i 35°C a Roma e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna.

Ma veniamo ora alla tendenza per la prossima settimana che si preannuncia alquanto dinamica. Una rapida perturbazione interesserà parte del nostro Paese tra la notte di lunedì e le prime ore di martedì 25 agosto. L'instabilità, con piogge e locali temporali, si farà sentire in primis sulle Alpi, per poi estendersi alle vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Il peggioramento riuscirà a fare una rapida incursione sul settore centrale e di Levante della Liguria, in Emilia-Romagna, sul Triveneto e lungo la fascia tirrenica della Toscana.

Si tratterà comunque di una parentesi temporanea. Già da mercoledì 26 agosto assisteremo ad una nuova pulsazione dell’anticiclone subtropicale africano. Questa figura di alta pressione darà il via a una fase decisamente calda e anomala su buona parte del Paese, spingendo di nuovo i valori ben oltre le medie climatiche di riferimento. Le temperature torneranno a salire in modo sensibile soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, con picchi che potranno facilmente sfiorare o superare la soglia dei 37-38°C, in particolar modo nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia.

La parte conclusiva di agosto si preannuncia quindi decisamente movimentata, con l'Italia contesa tra veloci fronti atlantici e improvvise fiammate africane.

Le previsioni nel dettaglio

Domenica 23. Al Nord: prevalenza di sole. Al Centro: soleggiato. Al Sud: sole e più caldo.

Lunedì 24. Al Nord: piogge su Alpi dal pomeriggio, soleggiato altrove. Al Centro: soleggiato a tratti velato. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Martedì 25. Al Nord: passaggio instabile con temporali sparsi. Al Centro: instabile su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: rimonta dell’anticiclone subtropicale, più sole ovunque e temperature in aumento

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo oggi meteo domani caldo record maltempo oggi caldo quando finisce
Vedi anche
"Aiuto, crolla tutto", le prime telefonate durante il terremoto del Centro Italia - Video
Tania Cagnotto, vacanze in famiglia con gare di tuffi - Video
Caccia, bombardieri e l'Air Force One nei cieli di Washington prima della gara Indycar - Video
Terremoto, il commissario Castelli: "Primi sei anni spesi male ma ora c'è cambio di passo" - Video
News to go
Ape sociale, si avvicina il termine per presentare la domanda
News to go
Fermo pesca in tutto l'Adriatico, lo stop fino al 29 settembre
News to go
Autostrade, sempre più caselli senza barriere: come funzionano, pagamenti e multe
Il robot è più veloce di Bolt, nuovo 'record' sui 100 metri - Video
Esplosione all'ultimo piano di un palazzo a Perugia, crolla il tetto - Video
News to go
Piccole e medie imprese, fragilità finanziarie iniziano nella gestione dell'azienda: il dato
Sicilia, svastica con i tappetini fitness nella villa comunale di Militello
Tromba d'aria nel Lucchese, alberi caduti su auto e abitazioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza