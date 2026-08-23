Prima il maltempo, poi la rimonta dell'anticiclone subtropicale con caldo di nuovo in aumento. Ma se al Nord i valori saranno in linea con il periodo, al Centro Sud la fiammata si farà sentire. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, domenica 23 agosto, e per i giorni a venire.

Maltempo (temporaneo) sull'Italia, poi torna l'anticiclone

Dopo la fase di intenso maltempo degli ultimi giorni che ha colpito in particolar modo le regioni del Nord, le condizioni meteorologiche sono previste in deciso miglioramento già dalla giornata di oggi. La prossima settimana invece si preannuncia molto dinamica: dapprima il passaggio di una veloce perturbazione, poi spazio alla rimonta dell’anticiclone subtropicale.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il deciso miglioramento del tempo previsto per domenica 23 agosto. Oltre ad una maggior stabilità atmosferica con tanto sole da Nord a Sud anche le temperature sono previste in aumento: sulle regioni settentrionali ci aspettiamo valori in linea con il periodo con circa 28-29°C nelle principali città; più caldo invece al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori dove toccheremo i 35°C a Roma e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna.

Ma veniamo ora alla tendenza per la prossima settimana che si preannuncia alquanto dinamica. Una rapida perturbazione interesserà parte del nostro Paese tra la notte di lunedì e le prime ore di martedì 25 agosto. L'instabilità, con piogge e locali temporali, si farà sentire in primis sulle Alpi, per poi estendersi alle vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Il peggioramento riuscirà a fare una rapida incursione sul settore centrale e di Levante della Liguria, in Emilia-Romagna, sul Triveneto e lungo la fascia tirrenica della Toscana.

Si tratterà comunque di una parentesi temporanea. Già da mercoledì 26 agosto assisteremo ad una nuova pulsazione dell’anticiclone subtropicale africano. Questa figura di alta pressione darà il via a una fase decisamente calda e anomala su buona parte del Paese, spingendo di nuovo i valori ben oltre le medie climatiche di riferimento. Le temperature torneranno a salire in modo sensibile soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, con picchi che potranno facilmente sfiorare o superare la soglia dei 37-38°C, in particolar modo nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia.

La parte conclusiva di agosto si preannuncia quindi decisamente movimentata, con l'Italia contesa tra veloci fronti atlantici e improvvise fiammate africane.

Le previsioni nel dettaglio

Domenica 23. Al Nord: prevalenza di sole. Al Centro: soleggiato. Al Sud: sole e più caldo.

Lunedì 24. Al Nord: piogge su Alpi dal pomeriggio, soleggiato altrove. Al Centro: soleggiato a tratti velato. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Martedì 25. Al Nord: passaggio instabile con temporali sparsi. Al Centro: instabile su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: rimonta dell’anticiclone subtropicale, più sole ovunque e temperature in aumento