L'uomo avrebbe colpito il titolare con uno schiaffo al volto e provocandogli lesioni con una prognosi di 20 giorni

A scatenare la rabbia sarebbe stato il ritardo con cui è arrivata la pizza. Con l'accusa di lesioni personali i carabinieri hanno denunciato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, un 48enne che, durante una festa all'interno di un ristorante, avrebbe aggredito il titolare, colpendolo con uno schiaffo al volto e provocandogli lesioni con una prognosi di 20 giorni.

Cos'è successo

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nei mesi scorsi - ma la notizia è stata resa nota solo oggi - nel locale si trovava una numerosa comitiva giunta per festeggiare una ricorrenza privata dopo aver prenotato con alcune settimane di anticipo un menu concordato a base di pizza al metro. All'arrivo in sala, però, una parte dei clienti ha chiesto di modificare i gusti delle pizze rispetto a quanto pattuito in precedenza. Nonostante la sala fosse al completo e la cucina stesse gestendo una mole elevata di ordinazioni, il personale si è adoperato per venire incontro alle esigenze del gruppo, servendo anche una pizza d'attesa per limitare il disagio.

Dal tavolo, però, hanno iniziato a sollevarsi proteste e lamentele per i tempi di attesa. Nel momento in cui le pizze modificate sono state finalmente servite, è nato un alterco verbale: i clienti hanno contestato al titolare un atteggiamento arrogante, mentre il ristoratore ha cercato di far comprendere la complessità della gestione del servizio a fronte di variazioni dell'ultimo minuto.

A quel punto uno dei commensali ha rivolto minacce fisiche all'uomo, che dopo essersi avvicinato per stemperare gli animi è stato colpito con violenza al volto con uno schiaffo, finendo a terra. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Reggio Emilia, dove gli sono state riscontrate varie contusioni con una prima prognosi di 7 giorni.

Successivamente, a seguito di una visita specialistica ortopedica effettuata nei giorni successivi, i medici hanno disposto un prolungamento della prognosi, portando i giorni complessivi di guarigione a 20. Per l'aggressore è scattata la denuncia per lesioni personali.