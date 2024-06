Nella notte i poliziotti di Bologna hanno arrestato una 46enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. A chiamare la Sala operativa della Questura la figlia 13enne della donna che, come già aveva fatto con un vicino poco prima, chiedeva aiuto per il padre disabile, vittima di continue aggressioni e minacce da parte della moglie. Gli agenti, una volta sul posto, hanno fermato la 46enne marocchina che fino a pochi minuti prima, in presenza della figlia, gridava contro il marito che si trovava invece all’interno dell’abitazione, minacciandolo di morte e tentando di colpirlo.