"Tanti auguri a tutte le mamme, monumento all'amore, alla dedizione, alla disponibilità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio sui social in occasione della festa della mamma.

"Riuscire a mettere insieme tutto tra famiglia, vita, lavoro certi giorni sembra impossibile, però tra mille difficoltà ce la facciamo - aggiunge -. Perché abbiamo testa, cuore e una forza che potrebbe sembrare sovrumana. Essere mamma è la sfida più impegnativa ma anche la più straordinaria che la vita possa regalare, grazie a tutte le mamme: senza di loro non esisterebbe nulla".

Buona Festa della Mamma! pic.twitter.com/3GmmN9rEAZ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 11, 2025

Gli auguri della politica alle mamme

"Auguri a tutte le mamme, con riconoscenza", scrive quindi sui social il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.

Per la festa della mamma Giuseppe Conte sceglie invece le parole di una madre di Gaza, riportate da Amnesty International. "Mio figlio, di 12 anni, mi ha chiesto scusa per non aver potuto farmi un regalo. L’ho abbracciato e gli ho detto che la nostra sopravvivenza, per il momento, è il regalo più prezioso che Dio mi ha dato. Non voglio altro -sono le parole della donna palestinese- . Recuperare acqua pulita è una lotta, rimediare cibo è una lotta, trovare frutta o verdura fresche è un sogno. Ma sono una madre fortunata, perché i miei figli sono ancora vivi".

Il leader pentastellato pubblica sui suoi canali social i pensieri delle vittime della guerra a Gaza: "Li guardo e mi sento in colpa perché gli è stata negata l’infanzia, perché sono stati costretti a entrare nel mondo crudele dell’età adulta, della guerra: niente scuola, niente spazi per giocare, niente passeggiate quotidiane verso il mare. Sento le bombe e vorrei avvolgerli con tutto il mio corpo, vorrei che questo mio amore per loro, che è più grande dell’universo, potesse proteggerli, dare loro un riparo.Non so se il mondo ricorderà che una volta delle persone vivevano in un piccolo posto chiamato Gaza, che aveva la più bella costa del mondo; che qui c’erano persone che volevano vivere, che avevano tanti sogni, che desideravano crescere i loro figli in condizioni normali e che non hanno mai avuto la possibilità di farlo. Tutto ciò che so, se non ce la faremo, è che abbiamo fatto tutto il possibile e anche di più per proteggere i nostri figli. Ricordate i nomi e i volti dei nostri bambini martiri, che non hanno mai avuto la possibilità di fare un regalo alla propria madre il giorno della Festa della mamma", conclude il testo rilanciato dall'ex premier.

"Auguri a tutte le mamme e alla loro forza straordinaria, colonne portanti delle famiglie e della società. L'impegno del Governo Meloni è di mettere tutte le donne nelle condizioni di non dover mai scegliere tra essere madri ed essere lavoratrici. Tanto lavoro c’è ancora da fare per un futuro in cui ogni mamma possa realizzare se stessa senza compromessi", scrive sui social il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti.