circle x black
Cerca nel sito
 

Donna investita e uccisa a Milano, 3 minori in comunità. Si cerca il quarto

Si erano allontanati dal campo di via Selvanesco

La vittima Cecilia De Astis
La vittima Cecilia De Astis
14 agosto 2025 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si erano allontanati dal campo di via Selvanesco dove risiedevano, facendo perdere le loro tracce; ieri sera e stanotte la polizia locale di Milano li ha rintracciati e collocati in luogo sicuro. Si tratta di tre dei quattro ragazzini rom coinvolti nell'omicidio di Cecilia De Astis, la 71enne investita e uccisa lunedì scorso a Milano.

Il provvedimento d'urgenza, spiegano dal comando guidato da Gianluca Mirabelli, si è reso necessario in quanto le famiglie si erano allontanate dal luogo di dimora senza comunicare le loro intenzioni, nonostante la buona collaborazione prestata durante la prima fase delle indagini. Il provvedimento, ex art. 403 cc, è stato assunto d’intesa con la procura minorile, che aveva appena avanzato dei ricorsi urgenti a tutela dei minori ed era in attesa delle necessarie determinazioni del tribunale.

Una ragazzina è stata fermata, con la collaborazione della polizia stradale del compartimento Piemonte, sull'autostrada A6 Torino-Savona all'altezza del casello di Fossano in direzione Ventimiglia; due fratelli, tra cui il conducente dell'auto che ha provocato il decesso di Cecilia De Astis, sono stati fermati in Piemonte in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco. Tutti e tre i minori saranno collocati in comunità protette, con la collaborazione del pronto intervento minori del Comune di Milano. Sono in corso le attività per rintracciare il quarto minore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio bambini rom campo Selvanesco
Vedi anche
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza