Russia all'assalto dei treni in Ucraina, con attacchi via drone che sarebbero "triplicati" a partire da luglio, segno di un'escalation massiccia contro il sistema ferroviario di Kiev, cruciale per il Paese.

Assalto al treno, la strategia di Mosca

La strategia di Mosca, ha spiegato il vice primo ministro ucraino responsabile delle infrastrutture Oleksii Kuleba, dall'inizio del 2025 ha causato danni per un totale di 1 miliardo di dollari.

"Se si confrontano solo gli ultimi tre mesi, gli attacchi sono triplicati", ha poi continuato Kuleba, affermando: "Dall'inizio dell'anno ci sono stati 800 attacchi alle infrastrutture ferroviarie e più di 3.000 strutture ferroviarie sono state danneggiate. Ciò che abbiamo visto in questi attacchi sempre più intensi è che prendono di mira i treni, cercando soprattutto di uccidere i macchinisti".

Aeroporti fermi, perché le ferrovie sono fondamentali per Kiev

In un paese grande come l'Ucraina, le ferrovie sono fondamentali. Secondo l'istituto statistico statale, la rete ferroviaria trasporta oltre il 63% del traffico merci nazionale, compresi i carichi di grano, e il 37% del traffico passeggeri. Gli aiuti militari provenienti da paesi stranieri arrivano spesso in treno.

Dall'invasione russa su vasta scala non sono più operativi gli aeroporti civili, quindi la maggior parte delle persone entra ed esce dal Paese, compresi i leader mondiali in visita, in treno. "Non è solo una questione della quantità degli attacchi, ma anche dell'approccio delle forze nemiche", ha commentato Oleksandr Pertsovskyi, capo delle ferrovie statali ucraine, Ukrzaliznytsia. "Ora, grazie ai droni Shahed molto precisi, stanno prendendo di mira singole locomotive".