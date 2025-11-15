circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrovie ucraine nel mirino della Russia, attacchi ai treni triplicati in 3 mesi

Kiev segnala un'escalation massiccia contro il suo sistema ferroviario, cruciale per il Paese: cosa sta succedendo?

Ucraina, passeggeri e soldato in stazione - Fotogramma /Ipa
Ucraina, passeggeri e soldato in stazione - Fotogramma /Ipa
15 novembre 2025 | 09.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Russia all'assalto dei treni in Ucraina, con attacchi via drone che sarebbero "triplicati" a partire da luglio, segno di un'escalation massiccia contro il sistema ferroviario di Kiev, cruciale per il Paese.

Assalto al treno, la strategia di Mosca

La strategia di Mosca, ha spiegato il vice primo ministro ucraino responsabile delle infrastrutture Oleksii Kuleba, dall'inizio del 2025 ha causato danni per un totale di 1 miliardo di dollari.

"Se si confrontano solo gli ultimi tre mesi, gli attacchi sono triplicati", ha poi continuato Kuleba, affermando: "Dall'inizio dell'anno ci sono stati 800 attacchi alle infrastrutture ferroviarie e più di 3.000 strutture ferroviarie sono state danneggiate. Ciò che abbiamo visto in questi attacchi sempre più intensi è che prendono di mira i treni, cercando soprattutto di uccidere i macchinisti".

Aeroporti fermi, perché le ferrovie sono fondamentali per Kiev

In un paese grande come l'Ucraina, le ferrovie sono fondamentali. Secondo l'istituto statistico statale, la rete ferroviaria trasporta oltre il 63% del traffico merci nazionale, compresi i carichi di grano, e il 37% del traffico passeggeri. Gli aiuti militari provenienti da paesi stranieri arrivano spesso in treno.

Dall'invasione russa su vasta scala non sono più operativi gli aeroporti civili, quindi la maggior parte delle persone entra ed esce dal Paese, compresi i leader mondiali in visita, in treno. "Non è solo una questione della quantità degli attacchi, ma anche dell'approccio delle forze nemiche", ha commentato Oleksandr Pertsovskyi, capo delle ferrovie statali ucraine, Ukrzaliznytsia. "Ora, grazie ai droni Shahed molto precisi, stanno prendendo di mira singole locomotive".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia russia guerra ucraina guerra ucraina news
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza