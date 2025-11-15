circle x black
Gaza, lunedì il voto all'Onu sul piano di Trump per la Striscia

Al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la bozza di risoluzione Usa che autorizzerebbe l'invio di una "forza internazionale di stabilizzazione"

Gaza - Afp
Gaza - Afp
15 novembre 2025 | 07.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà lunedì una bozza di risoluzione degli Stati Uniti per approvare il piano di Donald Trump per Gaza. Lo hanno riferito fonti diplomatiche.

Il testo prevede in particolare un mandato fino alla fine di dicembre 2027 per un "comitato per la pace" che dovrebbe essere presieduto dal presidente degli Stati Uniti e autorizza l'invio di una "forza internazionale di stabilizzazione".

La scorsa settimana gli americani hanno avviato i negoziati all'interno del Consiglio di sicurezza, composto da 15 membri, su un testo che darebbe seguito al cessate il fuoco tra Israele e Hamas e appoggerebbe il piano di Trump. Gli Stati Uniti e diverse nazioni arabe e a maggioranza musulmana, tra cui Egitto, Arabia Saudita e Turchia, hanno chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare rapidamente la risoluzione.

La contro-risoluzione russa

Intanto anche la Russia ha presentato all'Onu la sua bozza di risoluzione su Gaza, in contrasto con quella degli Stati Uniti, rivela la Reuters, che ha ottenuto una copia del testo, secondo quanto scrivono i media israeliani.

La missione russa all'Onu, in una nota inviata ai membri del Consiglio di sicurezza, ha precisato che si tratta di "una controproposta ispirata dalla bozza degli Stati Uniti: il nostro obiettivo è permettere al Consiglio di sviluppare un approccio equilibrato, accettabile e unito per raggiungere una cessazione sostenibile delle ostilità".

