Lione, morto il militante di estrema destra aggredito

Attacco a margine di una conferenza del partito di estrema sinistra di La France Insoumise

14 febbraio 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
E' morto Quentin, il giovane studente e militante nazionalista di 23 anni che giovedì è stato aggredito a Lione dopo un violento attacco a margine di una conferenza a Sciences Po Lyon dell'europarlamentare del partito di estrema sinistra di La France Insoumise, Rima Hassan. Lo ha annunciato la Procura di Lione. "L’indagine prosegue ed è ora condotta con l’accusa di percosse mortali aggravate, oltre a violenze aggravate da tre circostanze", ha precisato la procura in un comunicato.

lione militante lione omicidio militante
