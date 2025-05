Bullismo, atleta Minetti: "Ne ho sofferto, vogliamo dare strumenti per poterlo affrontare"

“Nella mia vita, ho dovuto affrontare il bullismo più e più volte, a causa di un'infanzia estremamente complicata. Spesso non abbiamo il coraggio, né gli strumenti per poter riconoscere che si tratta di bullismo, di affrontare questa violenza, che spesso è anche semplicemente verbale, ma che può essere dilaniante. Oggi, vogliamo aprirci attraverso una ricerca e dare ai ragazzi la possibilità di avere gli strumenti per poterlo affrontare e ai genitori gli strumenti per poter riconoscere il disagio”. Queste le parole Annalisa Minetti, atleta paralimpica e artista, alla presentazione del primo Rapporto dell’Osservatorio nazionale Bullismo e disagio giovanile, a Palazzo dell’Informazione a Roma dove si è tenuto l’evento ‘Maratona bullismo’.