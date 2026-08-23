Scontro social tra Heather Parisi e il professor Roberto Burioni sul tema dei vaccini. La discussione nasce da un post dell'ex ballerina sulla drammatica vicenda della bambina di Palermo, non vaccinata contro la difterite, morta a 4 anni. "Per i 'volonterosi' difensori della sacralità vaccinale, un piccolo promemoria: il vaccino per la difterite non è obbligatorio in Germania, Spagna, Portogallo, Austria, Svezia, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Islanda, Norvegia e Regno Unito. Eppure nessuno di questi paesi figura nella lista dei 'novax da mettere al rogo' e nessuno in quei paesi si sogna di fare crociate contro i genitori. Forse perché lì la sanità la fanno i medici in corsia, possibilmente senza sbagliare diagnosi, non i virostar che fanno le crociate a pagamento sui social. E forse perché lì l'informazione è più libera (l'Italia è al 22esimo posto tra le 27 nazioni Europee per libertà di informazione)", scrive Parisi, da sempre schierata su posizioni no vax. "Ma, si sa, per chi vive di slogan, i fatti sono sempre un'intrusione sgradita. Quanto allo sciacallaggio, bastano le parole della madre. E quelle non hanno bisogno di commenti", aggiunge.

La 'lezione' di Burioni e Heather Parisi

Perentoria la replica di Burioni. "Il vaccino per la difterite non è obbligatorio in Germania, Spagna, Portogallo, Austria, Svezia, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Islanda, Norvegia e Regno Unito perché in quei paesi non c'è una ballerina in disuso invecchiata male che spaventa i genitori con pericolose bugie", scrive il virologo del San Raffaele. Il professore replica anche ad un utente che lo invita a 'attenersi ai contenuti': "Io sono un professore ordinario di microbiologia, questa è una ballerina in disuso invecchiata malissimo che sa di microbiologia meno di quello che io so di danza: potrò attenermi ai contenuti?".