Manca ancora il riconoscimento dei familiari, ma potrebbe di Paolo Durzu il corpo ritrovato stamattina sugli scogli a Cagliari che è stato recuperato in tarda mattinata. Il 33enne era scomparso due giorni fa assieme alla fidanzata, Manola Mascia, che è stata ritrovata morta in mare mercoledì poco dopo le 13 nelle acque di Cala Fighera. Da quel momento erano scattate le ricerche del fidanzato.

Guardia costiera in mare e vigili del fuoco via terra hanno ripreso le operazioni stamattina, rese difficili dalle onde spinte sugli scogli dal forte vento di scirocco. Ieri in Prefettura è stata assegnata ai vigili del fuoco la guida delle operazioni, che hanno coinvolto Guardia costiera, polizia e carabinieri, e stamattina sono entrati in azione con droni, cani, sommozzatori e ogni mezzo a disposizione.

Alle 9.40 è stato quindi individuato un corpo sugli scogli ma non è stato possibile intervenire via mare per il maltempo. Le operazioni sono state impegnative, data la zona impervia, e alle 12.05 il personale dei vigili del fuoco è riuscito a recuperarlo. Tra poco i genitori di Paolo Durzu scopriranno se si tratta del loro figlio.