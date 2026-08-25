I capoluoghi che restano a livello zero di rischio (verde) scendono a 6 e quasi tutti a Nord

Il caldo torna a intensificarsi in Italia dopo il passaggio del maltempo che nei giorni scorsi ha fatto scendere le temperature in diverse aree del Paese, soprattutto al Nord. L’afa, rimasta più concentrata sulle regioni meridionali, torna infatti a interessare un numero crescente di città.

Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domani, giovedì 27 agosto, saranno tre le città italiane con bollino rosso, corrispondente al livello 3 di allerta per il caldo: Bari, Palermo e Campobasso.

Palermo è già oggi in allerta massima e manterrà il bollino rosso anche domani. A Bari e Campobasso, invece, il livello 3 scatterà domani.

Aumentano le città con bollino arancione

Sale anche il numero delle città contrassegnate dal bollino arancione, che indica il livello 2 di rischio per la salute legato alle ondate di calore. Domani saranno 9: Ancona, Cagliari, Catania, Firenze, Latina, Messina, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

Il quadro mostra quindi un progressivo aumento dell’afa lungo la Penisola, dopo il temporaneo calo delle temperature provocato dal maltempo.

Bollino verde solo in 6 città

È invece in netta diminuzione il numero delle città con bollino verde, che segnala l’assenza di rischio legato al caldo. Giovedì saranno appena 6: Milano, Genova, Torino, Trieste, Venezia e Frosinone.

La maggior parte si trova nel Nord Italia, mentre Frosinone rappresenta l’unica città del Centro presente nell’elenco del livello zero.

Bollino giallo in 9 città

Completano il quadro delle ondate di calore 9 città con bollino giallo, indicativo di una situazione di pre-allerta: Bologna, Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Napoli, Perugia, Pescara, Verona e Viterbo.

Per giovedì 27 agosto, dunque, il bollettino del Ministero della Salute fotografa un’Italia nuovamente alle prese con il caldo, con 3 città da bollino rosso, 9 arancioni, 9 gialle e soltanto 6 verdi.