circle x black
Cerca nel sito
 

Russia, media: aereo militare Usa atterrato a Mosca, dal Cremlino nessuna informazione

Il Boeing C-17A Globemaster III nella capitale russa, l'aereo sarebbe decollato dalla base militare di Andrews, nei pressi di Washington, e transitato per Riga

La rotta dell'aereo militare Usa fino a Mosca - Flightradar24 /X
La rotta dell'aereo militare Usa fino a Mosca - Flightradar24 /X
25 agosto 2026 | 12.54
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

Un aereo da trasporto militare statunitense Boeing C-17A Globemaster III sarebbe atterrato a Mosca. Lo indicano i dati dei sistemi online di monitoraggio del traffico aereo secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass'.

Secondo questi dati, l'aereo sarebbe decollato dalla base militare di Andrews, nei pressi di Washington, e transitato per Riga, è atterrato a Mosca intorno alle 10 ora di Mosca. Come riferito a 'Tass' da una fonte dei servizi di controllo del traffico aereo dell’Unione Europea, l’aereo, inizialmente arrivato in Lettonia dalla base militare di Andrews, è effettivamente decollato da Riga dirigendosi verso il confine con la Russia.

"Il velivolo ha proseguito in direzione del confine di Stato con la Russia", ha dichiarato la fonte all’agenzia. L’aereo aveva fatto tappa anche all’aeroporto di Charleston, negli Usa. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha spiegato di non avere informazioni riguardo all’aereo americano.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Russia aereo militare Usa Cremlino Mosca
Vedi anche
Olbia, la visita a sorpresa di Fedez e Giulia Honegger al canile comunale - Video
Il premier britannico Burnham suona gli Smiths durante la visita in Ucraina - Video
Venezia, ecco l'isola privata da 5,5 milioni in vendita nella laguna - Video
Tornado devasta un paese nel sud della Francia, danneggiate centinaia di case - Video
Piove dentro l'aeroporto di Malpensa, i video dell'acqua vicino alle aree bagagli
Meloni ad Amatrice, l'anziano la accarezza e lei: "Non mi far commuovere, ti voglio bene" - Video
Mercati nervosi con dazi Canada e isolamento economico Iran, oro sui massimi
Rocca: "Ad Amatrice comunità resiliente, accelerare la ricostruzione" - Video
Sindaco di Amatrice: "C'è tanta voglia di ritrovare normalità, territorio ha bisogno di crederci" - Video
News to go
Consumi culturali, cresce la spesa media delle famiglie italiane
In valigia carte Pokémon e One Piece per 27mila euro, maxi sequestro a Malpensa - Video
Marsilio: "In Abruzzo ricostruzione procede anche se complicata dal 'doppio cratere'" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza