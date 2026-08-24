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Ucraina potrà produrre missili Storm Shadow, sì di Regno Unito e Francia

La decisione annunciata dal premier britannico Burnham e condivisa con Macron permetterà a Kiev di realizzare entro la fine dell'anno una linea di produzione locale per il missile a lungo raggio

Storm Shadow - (Fotogramma/Ipa)
Storm Shadow - (Fotogramma/Ipa)
25 agosto 2026 | 00.08
Melissa Bertolotti
LETTURA: 3 minuti

L'Ucraina potrà produrre i missili Storm Shadow e avrà a disposizione una nuova arma nella guerra con la Russia. La svolta arriva con la visita del primo ministro britannico Andy Burnham a Kiev. Il premier he messo nero su bianco il via libera per la condivisione con l'Ucraina della tecnologia necessaria per la fabbricazione di missili da crociera Storm Shadow. "La Gran Bretagna è stata la prima a fornire all'Ucraina armi a lungo raggio nel 2023. Ora Volodymyr (Zelensky, ndr.) ci ha chiesto di condividere la nostra tecnologia Storm Shadow affinché l'Ucraina possa sviluppare autonomamente questa capacità. Sono lieto di confermare oggi di aver approvato tale richiesta", ha dichiarato Burnham durante la riunione della Coalizione dei Volenterosi. "Il messaggio da inviare a Putin deve essere chiaro: l'Ucraina non cederà mai territori che la Russia non può conquistare sul campo di battaglia", ha aggiunto.

La condivisione della tecnologia Storm Shadow

La decisione, annunciata da Burnham e condivisa con il presidente francese Emmanuel Macron, permetterà all'Ucraina di realizzare, entro la fine dell'anno, una linea di produzione ucraina per il missile a lungo raggio di fabbricazione francese, che incorpora tecnologia britannica e transalpina. La declassificazione delle informazioni sui componenti di fabbricazione britannica dei missili, annunciata oggi da Downing Street, rappresenta un passo fondamentale verso questo obiettivo, come sottolinea la Cnn.

La produzione in Ucraina

''Saremo al loro fianco per tutto il tempo necessario'',ha detto il ministro della Difesa britannico Luke Pollard, parlando dalla base navale di Devonport e confermando in un video condiviso su 'X' che il Regno Unito sta condividendo con l'Ucraina la tecnologia che consentirà loro di costruire i missili Storm Shadow sul proprio territorio. Questa decisione fa seguito alla donazione, da parte del Regno Unito, di armi d'attacco a lungo raggio a scopo difensivo all'Ucraina nel 2023, e consentirà a Francia e Ucraina di procedere con l'assemblaggio del missile in Ucraina, si legge in una nota di Downing Street. Burnham invita i partner di Kiev ad andare oltre: gli alleati dell'Ucraina devono "attingere alle proprie scorte" di armamenti per fornire più intercettori Patriot per proteggere la popolazione dagli attacchi russi. "L'Ucraina ha bisogno di maggiore aiuto per proteggere la sua popolazione proprio ora", ha detto Burnham, sottolineando che la Coalizione "sta facendo tutto il possibile e sta lavorando con gli alleati che ne fanno parte e con quelli esterni per mettere a disposizione le proprie scorte e incoraggiare altri Paesi a fare altrettanto".

Il segnale dell'Europa

Dall'Europa arriva nelle stesse ora un segnale. "Abbiamo approvato 6,1 miliardi di euro per i sistemi di difesa aerea e antimissile, i missili, le munizioni e i radar di cui l'Ucraina ha urgente bisogno. Mentre la Russia intensifica i suoi attacchi, stiamo aumentando i nostri sforzi per aiutare l'Ucraina a proteggere la propria popolazione e a difendere i propri cieli. L'Europa è al fianco dell'Ucraina e le forniremo ciò di cui ha bisogno, quando ne avrà bisogno", l'annuncio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

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