Oltre 20.000 carte Pokemon di contrabbando, per un valore commerciale di oltre 90mila euro, sono state sequestrate all’aeroporto di Milano Linate dai finanzieri del Gruppo di Linate e dal personale dell’Uadm Lombardia 2. Un passeggero proveniente da Tokyo, via Parigi, che al momento dell’arrivo all’aeroporto milanese stava percorrendo il corridoio “verde” che indica l’assenza di generi da dichiarare in dogana è stato sottoposto a controllo.

Nel corso delle attività ispettive dei bagagli, tuttavia, sono state rinvenute oltre 20.000 carte da gioco collezionabili acquistate in Giappone, molte delle quali non ancora disponibili sui mercati europei e quindi con un elevato valore commerciale e di elevato interesse per il mercato dei collezionisti. Al passeggero è stata quindi contestata l’importazione in contrabbando della merce e gli sarà comminata una sanzione amministrativa che può variare dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine evasi, in questo caso quantificati in oltre 22.000 euro.