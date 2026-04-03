La donna è ricoverata in gravi condizioni. L'uomo è stato fermato

Interrogato dai pm, ha confessato di avere accoltellato ieri sera nel quartiere Picanello a Catania l'ex moglie di 51 anni, dopo averla inseguita in scooter. L'uomo era stato scarcerato lo scorso 8 marzo dopo aver scontato una condanna per furti e rapine. Dal giorno della scarcerazione, come racconta la sorella della donna, avrebbe provato a ricucire il rapporto con la ex moglie che invece insisteva per la separazione. Ieri sera l'inseguimento e il tentato femminicidio in via Villa Glori, davanti al bazar. La donna, gravemente ferita, versa in pericolo di vita in ospedale.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Catania i carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania e del Nucleo operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno proceduto al fermo dell'uomo. I reati allo stato contestati sono quelli di tentato femminicidio e porto illegale di armi od oggetti atti a offendere. In serata, il fermato è stato condotto presso la casa circondariale di Catania - Piazza Lanza.