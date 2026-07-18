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Frontale tra auto a Cesenatico, un morto e due feriti sulla statale Adriatica

Estratto dalle lamiere il corpo senza vita e messa in sicurezza l'area dello scontro e i veicoli coinvolti

Ambulanza e vigili del fuoco - Ipa
Ambulanza e vigili del fuoco - Ipa
18 luglio 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 16 Adriatica, nel comune di Cesenatico. Due i veicoli coinvolti, che si sarebbero scontrati frontalmente. Vigili del fuoco del distaccamento di Cesenatico e della sede centrale di Cesena sono intervenuti alle 5.30 di oggi, hanno provveduto a estrarre dalle lamiere il corpo senza vita e a mettere in sicurezza l'area dello scontro e i veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche polizia stradale, carabinieri e personale del 118.

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incidente strada statale 16 Adriatica morto feriti
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