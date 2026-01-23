circle x black
Ciclone Harry, in Sicilia Esercito in azione

Ciclone Harry, in Sicilia Esercito in azione
23 gennaio 2026 | 10.23
Redazione Adnkronos
A seguito degli eventi climatici generati dal vortice che ha investito il settore ionico del Mediterraneo e che ha causato ingenti danni sulla costa orientale della Sicilia, la prefettura di Messina ha chiesto l’intervento dell’Esercito. Nelle zone colpite dal ciclone Harry, l’Esercito è intervenuto con il 4º reggimento Genio della Brigata Aosta che, al termine delle fasi acute dell’evento climatico e dopo i sopralluoghi di rito, sta operando con aliquote di personale e mezzi speciali del genio per il ripristino della viabilità e la rimozione dei detriti portati dalla mareggiata e dalle forti raffiche di vento che hanno sferzato il litorale dei comuni di Santa Teresa di Riva e di Furci Siculo.

