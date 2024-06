Congresso Sirm, Diana Bracco riceve la medaglia d’oro per l’impegno a favore della radiologia

In occasione della cerimonia inaugurale del 51° Congresso Sirm - Società italiana di radiologia medica ed interventistica, in svolgimento dal 20 al 23 giugno a Milano, la presidente e ceo di Gruppo Bracco Diana Bracco ha ricevuto la medaglia d’oro targata Sirm per la dedizione e la passione con cui ha contribuito all'innovazione e allo sviluppo della radiologia a livello mondiale. Nelle giornate del congresso, il riconoscimento viene conferito anche al presidente del Coni Giovanni Malagò e al ministro della Salute Orazio Schillaci.