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Controlli su movida: alcol a minori e violazione norme antincendio in nota discoteca Soverato

Controlli su movida: alcol a minori e violazione norme antincendio in nota discoteca Soverato
13 luglio 2026 | 15.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stretta sulla 'movida' irregolare nel Catanzarese. I controlli interforze, coordinati dalla Questura di Catanzaro con la partecipazione della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, dei vigili del fuoco e della Siae, hanno interessato, nello scorso fine settimana, una nota discoteca di Soverato. Diverse le anomalie accertate, tra cui: la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 14 anni, la somministrazione di bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, l'impiego di tre addetti ai servizi di controllo non iscritti nell'elenco prefettizio. Inoltre, i vigili del fuoco hanno riscontrato diverse criticità sotto il profilo della sicurezza antincendio, tra cui una segnaletica di emergenza insufficiente, alcuni percorsi delle vie di esodo privi di adeguata illuminazione e parzialmente ostruiti, un'uscita di emergenza non presidiata e la presenza di gradini non opportunamente segnalati. L'ispezione rientra nel più ampio piano di controlli predisposto a seguito dei recenti tragici eventi verificatisi a Crans-Montana e in attuazione delle determinazioni assunte nel corso del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Catanzaro.

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movida irregolare controlli interforze anomalie accertate somministrazione alcol a minori violazione norme antincendio
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