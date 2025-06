“Siamo oltre 300.000”. Il numero è stato urlato dal palco allestito in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione per Gaza oggi 7 giugno promossa da Pd, M5S, Avs. Di fianco al palco stese a terra due grandi bandiere della pace. In un cartello tra le bandiere dei partiti promotori e quelle della Palestina un cartello recita: “Stop genocidio”.

"Free, free Palestine", il grido dei partecipanti alla manifestazione. In un grosso striscione la scritta "fermiamo il massacro". Tantissime le bandiere dei promotori dell’iniziativa (Pd, M5S e Avs) tra quelle della Palestina e della pace. In testa al corteo i quattro leader, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

"Questa è un'Italia che non tace ma che vuole manifestare per la pace, per i diritti di due popoli e due Stati a vedersi riconosciuti e vivere, convivere pacificamente in sicurezza. Quindi è il successo di una manifestazione che da subito è stata convocata da tre forze politiche su una piattaforma molto chiara e molto sentita nella società italiana”, dice la leader dem Elly Schlein.

“Questa piazza chiede al governo italiano, all'Unione europea e alla comunità internazionale di agire. Non è il tempo delle parole, ma delle azioni concrete e di riuscire a fermare questo massacro e riuscire a fermare il governo di estrema destra di Netanyahu”, scandisce la segretaria del Pd.

"Una piazza molto unitaria e inclusiva, lo sentite anche dal palco dove si alterneranno testimonianze di associazioni ma anche di palestinesi e anche di israeliani che stanno manifestando contro Netanyahu e contro il cinismo di un governo che sta portando avanti un massacro per i propri fini politici”, continua Schlein.

Una “magnifica piazza trasversale, aperta. Ci sono famiglie, ci sono bambini, ci sono tante generazioni insieme, unite da quello che la nostra Costituzione prevede, cioè che l'Italia ripudia la guerra, ripudia i crimini in spregio al diritto internazionale e alza la voce per la pace”, aggiunge la leader dem.

"Questa è la piazza dell'umanità, contro lo sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi, con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora oggi balbettano - dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, prima della partenza del corteo - Ci sono misure concrete e sono tutte nella nostra mozione unitaria, da cui parte questa nostra iniziativa. La presenza di tanti cittadini oggi è il segno che l'opinione pubblica e i cittadini italiani non ci stanno più. Stop a questo sterminio".