Oltre 120 enti e 140 progetti per l'edizione 2026 del Cresco Award. Giorgio Germani, consigliere delegato di Fondazione Sodalitas, ha illustrato i temi al centro delle candidature, tra inclusione, ambiente e rigenerazione urbana, intervenendo a Verona in occasione della 43ª Assemblea nazionale dell'Anci. L'edizione 2026 coincide con l'ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, per questo motivo è stato scelto come titolo della tre giorni 'Cara Italia. I sindaci per l'ottantesimo della nostra Repubblica'.