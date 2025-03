I vigili del fuoco stanno lavorando per liberarla dai detriti dell'edificio

E' stata individuata ancora in vita dai vigili del fuoco, apprende l'Adnkronos, la donna dispersa da ieri dopo il crollo della palazzina a Bari. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la donna, rimasta sotto le macerie in seguito al crollo ed ora stanno lavorando per liberarla dai detriti della palazzina.