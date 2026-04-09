circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, paura a Trastevere: crolla cornicione di un palazzo. Pioggia di detriti e strada transennata

Nel quartiere della movida romana tra via Giggi Zanazzo e via Giulio Cesare Santini, alcune sere fa ha ceduto un intero cornicione di un antico palazzo

I detriti caduti
I detriti caduti
09 aprile 2026 | 17.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Paura nel cuore di Trastevere. Alcune sere fa, nel quartiere della movida romana tra via Giggi Zanazzo e via Giulio Cesare Santini, è crollato un intero cornicione da un antico palazzo. Commercianti e residenti si sono ritrovati con la strada transennata e i pezzi di cemento ovunque. Che i detriti non abbiamo colpito cittadini e turisti, che vivono quelle zone anche a tarda notte, è solo un caso fortuito. Un evento che a qualcuno avrà ricordato il crollo della Torre dei Conti, non lontano da Trastevere, solo pochi mesi fa.

CTA

L'area è stata messa in sicurezza

Contattato dall'Adnkronos, il comando della Polizia Locale I gruppo del centro storico ha confermato di essere intervenuto per transennare l'area. "Abbiamo messo in sicurezza la zona e spostato i veicoli parcheggiati nelle vicinanze per scongiurare ulteriori danni", viene precisato. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno infatti abbattuto la parte restante del cornicione pericolante che pendeva dal palazzo, così da evitare ulteriori cadute incontrollate. Si procederà ora alla rimozione dei detriti in coordinamento con l'amministrazione del condominio interessato.

La preoccupazione dei residenti

Dopo diversi giorni dall'accaduto, chi vive in zona si domanda anche "quando la strada verrà sgomberata dai numerosi pezzi di calcinacci ancora presenti" e sarà, quindi, possibile riprendere la circolazione. E c'è il timore che possano verificarsi altri crolli. "Non abbiamo ancora visto nessuno fare un sopralluogo del palazzo per verificarne l'agibilità", dichiarano dal ristorante Ercoli in via Zanazzo.

"Al momento non c'è spazio nemmeno per camminare a piedi", confermano dal ristorante 'L'insalata ricca' in via Giulio Cesare Santini, sempre nelle vicinanze del crollo. L'unica striscia di strada non trasennata è infatti percorsa da pedoni e monopattini elettrici. In molti, attraversando zona, rallentano all'altezza delle barriere e alzano gli occhi per verificare l'entità del danno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma Trastevere detriti cornicione polizia locale
Vedi anche
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video
News to go
Smart working, scatta la stretta: cosa cambia, le novità
Trump, il messaggio all'Iran con il coniglio pasquale: "Non siete più così forti" - Video
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza