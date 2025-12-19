circle x black
Csm, Antonio Balsamo proposto Presidente corte appello Palermo

19 dicembre 2025 | 14.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto, all'unanimità, il nome del giudice Antonio Balsamo come Presidente della Corte d'Appello di Palermo. Si attende il plenum per la nomina, previsto a gennaio. Antonio Balsamo, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in passato ha ricoperto l'incarico di Presidente del Tribunale di Palermo, di rappresentante italiano presso l'Onu a Vienna. Ed è stato il giudice estensore del processo Borsellino quater. Fu lui a definire la strage di via D'Amelio "il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana".

