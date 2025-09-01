circle x black
Cyber attacco ai sistemi informatici Ordine giornalisti Lazio. Presidente D'Ubaldo: "Forse hacker russi"

L'attacco è stato scoperto mercoledì scorso e ha mandato in tilt per diverse ore la rete internet della sede di Piazza della Torretta a Roma

(Afp)
01 settembre 2025 | 18.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un attacco hacker ai sistemi informatici dell'Ordine dei giornalisti del Lazio è stato scoperto mercoledì scorso e ha mandato in tilt la rete internet della sede di Piazza della Torretta a Roma. Si teme che possano essere stati rubati dati sensibili. Indaga la polizia postale.

"Si tratterebbe di un ransomware di ultima generazione che ha mandato in tilt i nostri sistemi e ha fatto saltare anche la rete internet, creando un black out di qualche ora. Dietro l'attacco potrebbe esserci un gruppo di hacker di matrice russa", dice all'Adnkronos Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio.

"Ce ne siamo accorti mercoledì, appena abbiamo riaperto la nostra sede di Roma dopo una breve chiusura nel mese di agosto. I nostri sistemi erano bloccati e ci siamo accorti che era saltata anche la copertura della rete internet. Siamo preoccupati - spiega il presidente dell'Odg del Lazio - perché temiamo che questo attacco possa aver causato l'accesso ai dati sensibili, contenuti nei nostri sistemi, degli oltre 20mila iscritti. Abbiamo denunciato tutto alla polizia postale, che sta indagando e ne abbiamo dato comunicazione all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e al Garante per la protezione dei dati personali".

