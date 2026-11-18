Si apre con la celebre danza di corteggiamento di due gru della Manciuria, simbolo di una bellezza fragile, la ventesima edizione del Calendario Cites dell’Arma dei Carabinieri, dedicata per il 2027 all’Asia, il continente che custodisce la biodiversità più vasta e complessa del Pianeta. L’opera fotografica illustra dodici specie in via di estinzione, tipiche delle principali aree asiatiche. Dalle taighe gelate alla misteriosa giungla, l’Asia è un mosaico vivo di climi e ambienti dove la natura selvaggia si intreccia con la storia millenaria delle civiltà. In un territorio così grande si comprende che la tutela della natura non conosce confini: la Terra è una rete viva e interconnessa, dove ogni evento può generare ripercussioni anche a grandi distanze. È in questa visione globale che l’attività quotidiana dei Carabinieri del Raggruppamento Cites contribuisce alla conservazione della biodiversità proteggendo specie rare e salvaguardando i loro habitat primordiali.

Il calendario accompagna il lettore in un viaggio che parte dai grandi bacini fluviali, dove l’antico storione si muove cauto tra il Mar Caspio e il Mar Nero. Prosegue poi verso le steppe della Mongolia, regno del fiero cavallo di Przewalski. Oltrepassa le vette del Tibet dove pascola l’antilope chiru e scende lungo la catena dell’Himalaya alla ricerca dal leopardo nebuloso. E, ancora, in India, tra villaggi e le campagne dove la natura incontra la quotidianità dell’uomo troviamo il mitico cobra reale che si erge a custode del territorio. In questi luoghi, seguendo i monsoni che sferzano la foresta pluviale, le acrobazie del presbite ci accompagnano nel cuore della giungla. Qui scopriamo il leggendario “unicorno asiatico” e la rara lucertola coccodrillo, fino a scorgere nei cieli il volo maestoso dell’aquila delle Filippine. In questo scrigno d’Oriente, tra le trappole della nepente - rara pianta carnivora - e la straordinaria orchidea di Rothschild, ogni specie è un tassello insostituibile di vita.

La presentazione è stata moderata dal giornalista e divulgatore scientifico il professore Francesco Petretti, e si è svolta presso la Sala Convegni del Complesso Eni Gazometro di Roma Ostiense, alla presenza del viceministro presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Salvatore Luongo e il comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, generale Fabrizio Parrulli. L’evento è stato arricchito da tre mostre: la prima dedicata ai venti anni del Calendario Cites, la seconda alle nuove tavole del Calendario 2027 e la terza è stata un vero e proprio viaggio immersivo sull’isola di Linosa, in Sicilia, alla scoperta della Berta Maggiore (Calonectris diomedea) specie protetta di straordinario valore naturalistico, che grazie all'impegno dei Carabinieri del Raggruppamento Cites contro il bracconaggio, può continuare a nidificare sicura sulle scogliere dell’isola. Ad allietare gli ospiti intermezzi musicali eseguiti da una composizione ridotta della prestigiosa Banda dell’Arma dei Carabinieri, costituita per l’occasione, da otto elementi.

“A cinquant’anni dalla sua entrata in vigore, la Convenzione Cites si conferma uno strumento fondamentale per promuovere la legalità, la sostenibilità e la tracciabilità del commercio internazionale delle specie selvatiche. Da vent’anni il Calendario Cites contribuisce a diffondere la cultura della tutela ambientale, soprattutto tra le giovani generazioni, ricordandoci che la salvaguardia della biodiversità è una responsabilità condivisa. In questo impegno, la collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e l’Arma dei Carabinieri è essenziale: un lavoro di squadra che mette a sistema competenze e professionalità al servizio della protezione del nostro patrimonio naturale”, ha dichiarato il viceministro del Mase.

“Il Calendario Cites compie vent’anni: è nato con il Corpo Forestale dello Stato e l’Arma dei Carabinieri ne ha raccolto immediatamente, senza indugio, l’eredità, insieme a un patrimonio di competenze che i nostri Carabinieri Forestali custodiscono e rinnovano ogni giorno – ha spiegato il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Luongo – Questo calendario è rivolto principalmente alle giovani generazioni, che devono vedere nella natura un motivo di confronto positivo. Ai ragazzi dico con il cuore: non lasciatevi rubare la speranza, non date ascolto a chi pensa che il nostro destino sia già scritto. Il futuro dipende dalla vostra voglia di conoscere e dalla capacità di pretendere uno sviluppo sostenibile che rispetti l’ambiente. L’Arma dei Carabinieri continuerà a fare la propria parte accanto a voi, ogni giorno”.

Sul Calendario è riportata anche la dichiarazione del generale Fabrizio Parrulli, comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (Cufaa): “La tutela del nostro Pianeta rappresenta una sfida che non conosce frontiere: la sua difesa richiede una risposta globale e coordinata la cooperazione internazionale tra le forze di polizia costituisce lo strumento fondamentale per contrastare i crimini ambientali attraverso obiettivi comuni e una formazione condivisa. Valorizzare e integrare le alte specializzazioni di ciascuna istituzione permette di costruire una rete di contrasto sempre più solida, efficace e interconnessa”.

Dal 2008 il calendario Cites unisce rigore e divulgazione, rappresentando un pilastro educativo con cui l’Arma dei Carabinieri promuove tra i giovani la legalità ambientale e la tutela della biodiversità. L’opera, i cui testi sono stati curati dagli specialisti del Raggruppamento Carabinieri Cites, sarà ampiamente distribuita negli istituti scolastici grazie al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne ha autorizzato e finanziato l'impaginazione e la stampa presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs).

Solo nel 2026 (dati aggiornati al 5 novembre), l’attività del Reparto Operativo del Raggruppamento Cites e dei Nuclei dipendenti si è tradotta in 3.832 controlli, 515 sequestri, 480 persone denunciate e 11 arresti. Nel corso dell’attività investigativa sono stati inoltre rilevati 253 illeciti amministrativi ed elevate sanzioni per 1.439.101 euro. Sul fronte delle autorizzazioni commerciali, sono stati 48.171 i certificati Cites di re-export, 10.149 i certificati comunitari e 5.485 le licenze di import/export rilasciate.