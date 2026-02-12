I senatori per la donazione di sangue. Si è tenuta stamattina nell’aula convegni di Palazzo Carpegni presso il Senato della Repubblica la conferenza stampa di presentazione della donazione di sangue che vedrà in prima linea i senatori della Repubblica: doneranno il sangue a bordo di un’autoemoteca della Regione Lazio assistiti dall’équipe medica del Policlinico “Agostino Gemelli” il 18 febbraio 2026 in via Staderari.

Alla conferenza hanno partecipato, moderati da Gianluca Perino, giornalista del Messaggero, i senatori Antonio De Poli, questore del Senato, Elisa Pirro, presidente dell'Intergruppo parlamentare per la donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule, Claudio Saltari, presidente nazionale DonatoriNati, Donata Forioso, Centro Nazionale Sangue, il prefetto Armando Forgione, Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Eros Mannino, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Gen. D. Stefano Cosimo De Braco, Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, e il Gen. D. Salvatore Cagnazzo, Comandante Direzione Sanità dell'Arma.

“I DonatoriNati sono da oltre 20 anni in prima linea per la divulgazione della cultura della donazione e la raccolta di sangue. La sinergia tra Istituzioni, Politica e Volontariato è fondamentale per garantire un ricambio generazionale nella platea dei donatori", afferma Saltari.

“Il valore della donazione e della gratuità non ha colori di appartenenza. Con questa iniziativa vogliamo dare un grande segnale di unità come classe politica. E’ essenziale, oggi, diffondere la cultura della donazione, soprattutto fra i giovani. L’Associazione DonatoriNati, braccio operativo di Polizia di Stato e Vigili del fuoco, condivide la mission anche con Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza. Gli uomini e le donne in divisa, sono i nostri “eroi quotidiani”, ci sono sempre, anche nei momenti più difficili, accanto ad ogni cittadino e nelle nostre comunità. Questo è il volto più bello delle nostre Forze dell’ordine, fatto di impegno, altruismo e umanità”, afferma De Poli.

La donazione di sangue in Italia è considerata un pilastro del sistema sanitario nazionale, promosso come dovere civico e atto di solidarietà, sostenuto da politiche attive. Le istituzioni, incluse le forze dell'ordine e del soccorso pubblico, promuovono la donazione come bene comune. Istituzioni, Politica e Cittadini sempre più in linea attraverso il volontariato, in particolare attraverso un gesto di inestimabile valore: la donazione del sangue che permette di salvare e donare vita ogni giorno.