Una donna di 34 anni è stata trovata morta questa mattina in un B&B a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Sul corpo della giovane, nata in Russia ma con passaporto italiano, sono state trovate diverse ecchimosi. Sul posto oltre alle volanti e alla Squadra Mobile sono intervenuti anche la Polizia Scientifica per i rilievi, il medico legale e il pm della procura di Fermo. Secondo le prime informazioni la donna, che si trovava nella struttura da una settimana, sarebbe morta da almeno tre giorni.