Gp Austria, dominio Marc Marquez davanti ad Aldeguer. Disastro Bagnaia

Al Red Bull Ring lo spagnolo chiude davanti al connazionale e trova il nono successo stagionale

Marc Marquez - Fotogramma/IPA
Marc Marquez - Fotogramma/IPA
17 agosto 2025 | 14.57
Redazione Adnkronos
Marc Marquez vince anche il Gp d'Austria. Lo spagnolo della Ducati centra il nono successo stagionale, il primo della carriera sul circuito austriaco, davanti ad Aldeguer (al secondo podio in top class, miglior risultato in carriera) e Bezzecchi (che partiva dalla pole position). Quarto Acosta, poi Bastianini, Mir, Binder e Bagnaia. Gara disastrosa per 'Pecco', che chiude all'ottavo posto un'altra giornata anonima. Caduta e ritiro per Jorge Martin, il pilota spagnolo dell'Aprilia è stato portato al centro medico per dei controlli.

MotoGp Gp Austria Marc Marquez MotoGp Austria
