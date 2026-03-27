Epatite Napoli, Pregliasco 'no allarmismi che creano danni ingiustificati al comparto agricolo'

"È fondamentale evitare associazioni improprie tra i casi di epatite segnalati e le produzioni agricole in assenza di evidenze scientifiche". In una nota Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, past president di ANPAS e vice presidente di Samaritan International, commenta le parole del presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano, secondo il quale non c'è alcun collegamento tra i casi di epatite e le produzione agricole invitando a evitare allarmismi.

"Le infezioni epatiche possono avere molteplici vie di trasmissione e l’eventuale origine deve essere chiarita attraverso accurate indagini epidemiologiche. Il sistema agroalimentare italiano è sottoposto a controlli rigorosi e, allo stato attuale, non ci sono elementi che indichino un coinvolgimento diretto della produzione primaria. È quindi importante mantenere alta l’attenzione sanitaria, ma senza generare allarmismi che rischiano di creare danni ingiustificati al comparto agricolo", conclude Pregliasco.